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Antalya'da 'okul kaydı için ikamet sahteciliği' şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

Antalya'da para karşılığında öğrenci okul kayıtları için ikamet etmediği halde adres değişikleri yaptıkları tespit edilen ve aralarında 3 nüfus müdürlüğü görevlisi ile 2 muhtarın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada okul kaydı için ikamet sahteciliği şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

18 Ocak 2018 13:26

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma başlattı. Nüfus Müdürlüklerinde görevli Y.A, Z.T, A.Y isimli memurlar ile mahalle muhtarları L.H.A. ve O.A. isimli şahısların rüşvet karşılığında öğrenci okul kayıtları için orada ikamet etmediği halde adres değişikleri yaptıkları, yeni çipli nüfus cüzdanlarını başka şahıs adına orijinal olarak düzenledikleri, noterden bu nüfus cüzdanları ile kendi veya irtibatlı oldukları şahıslar adına vekalet vermek suretiyle gayrimenkul satışı yaparak haksız kazanç sağladıkları, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklu şahısların kendi ülkelerine verilmek üzere tanzim edilecek evrakları sahte olarak tanzim etmek suretiyle menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Yine bu suça karıştığı tespit edilen S.A, T.Y, M.A ve M.Ö isimli şahıslar olmak üzere toplam 9 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği bildirildi.

Etiketler: antalya, okul kaydı

 

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