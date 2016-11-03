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Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yol işaretlemelerinde kullanıldıktan sonra atılan ve alevlerin etkisiyle patlayan sprey boya kutuları polisi de alarma geçirdi.

Antalyada orman yangını

03 Kasım 2016 16:58

Saat 14.15 sıralarında Antalya-Kemer Karayolu Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde deniz kıyısındaki ormanlık alandan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, polis ve 177 Orman Yangını ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında duyulan küçük çaptaki patlama sesleri korkuya neden oldu. Patlama seslerinin duyulması üzerine yangın bölgesine uzun namlulu silahlarla gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İncelemelerin ardından, ormanlık alan içerisinde yol yapım çalışmaları sırasında işaretlemede kullanılan sprey boya kutuları bulundu. İşaretlemeler yapıldıktan sonra ormanlık alana atılan sprey boya kutularının alevlerin etkisiyle küçük patlamalara sebep olduğu anlaşıldı. İncelemesini tamamlayan polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. 

İsa Akar - Suat Metin

Etiketler: antalya, orman yangını


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