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Antalya'da otel çalışanlarının maaş eylemi

Antalya’nın Serik ilçesine faaliyet gösteren bir otelin çalışanları, 3 aylık maaşlarının verilmediğini iddia ederek yetkililerden maaş ve kıdem tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Antalyada otel çalışanlarının maaş eylemi

07 Ağustos 2017 22:12

Yaklaşık bir yıldır sürekli oyalandıkları iddia edilen ve mağdur olduklarını ifade eden turizm çalışanlarından yaklaşık 50 kişilik grup, otel yetkililerinden 3 aylık maaşlarının ödenmesini etti. Bir süre önce ismi değişen otelin yeni işletmecilerinin personele olan borçların ödemeyi taahhüt ettiği ancak bu ödemelerin de gerçekleşmediği belirtildi. 

Kat Bölümü Müdürü otel eski çalışanı Yeliz Bilim, alacaklı işçiler adına sözcü olarak otel idarecileriyle görüştü. Görüşmenin ardından otel idarecilerinin 2 gün içinde şirket sahiplerinin geleceğini ve talepleri kendilerine ileteceği belirtildi. Amaçlarının eylem değil haklarını alabilmek olduğunu söyleyen otel çalışanları görüşmenin ardından olaysız olarak dağıldı.  

Sedat Temel
 


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