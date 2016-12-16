Olay akşam saat 21.00 sıralarında Sarusu ile Fatih depolama arasında çalışan Osman Emre Tarım yönetimindeki 07 AB 0016 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu, Sarısu depolamadan Fatih depolamaya gitmekte olan Osman Emre Tarım’a, Dumlupınar Bulvarı üzerinde durak haricinde inmek istediğini söyledi. Bunun üzerine şoför Tarım, yolcuya durak haricinde indiremeyeceğini belirterek, durakta inmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu bir anda şoföre saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay, yolcunun beklediği yerde inemeyip ön kapıya kadar gelmesi ile başlıyor. "Burada durak mı var?" diyen yolcuya şoför, "orada yok abi burada var" şeklinde cevap veriyor. "Nasıl yok lan?" diye söylenen yolcuya şoför "in abi akşam akşam deyince" "Seni mahvederim" cevabını alıyor. Şoförün 'düzgün konuş' şeklindeki uyarısına ise yolcu "Aç lan şu kapıyı" diye bağırarak karşılık veriyor. Şoförün arkadan inilmesi konusundaki ısrarı üzeri söylenerek giden ve ne söylediği tam anlaşılamayan yolcuya şoförün "sensin o" diye cevap vermesi ise kavganın fitilini ateşliyor. Bir anda dönüp şoförün üzerine çullanan ve direksiyonun üzerine yatırdığı şoförü yumruklamaya başlayan yolcuya, minibüsteki diğer yolcular müdahale etmeye çalışıyor. Minibüsün önünde başlayıp koridorun ortalarına kadar süren yumruklaşma sırasında minibüste bulunan kadınların da çığlıkları duyuluyor. Araya giren yolcuların müdahalesiyle kavga sona erdirilirken yolcu, minibüsten inip uzaklaşıyor. Olayın ardından şoförün başında toplanan diğer yolcular ise yaralanan şoföre yardımcı olmaya çalışıyor.

"Otobüs içerisinde bulunan yolcuların desteği ile kurtuldum"

Aldığı darbelerle elinden ve kollarından yaralanan şoför Tarım’ın yardımına otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı bulmak üzere çevrede çalışma başlattı. Araştırmada saldırgan bulunamazken, şoför Osman Emre Tarım şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Halk otobüsü şoförü 25 yaşındaki Osman Emre Tarım olayın yolcuyu durak haricinde indirmek istemediği için yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Durakta inmesini söyledim. Daha sonra ben durakta durunca bu sırada ön kapıdan inmek istedi. Ben de arka kapıdan inmesi gerektiğini söyledim. Ellerimden yaralandım. Herhangi bir kırık olup olmadığı film çektirdikten sonra belli olacak. Otobüs içerisinde bulunan yolcuların desteği ile kurtuldum. Onlar olmasa halim kim bilir ne olurdu."

"Çok korkutucu bir olaydı"

Olay esnasında otobüs içerisinde bulunan İrem Yılmaz ise olay anını şöyle anlattı:

"Çok korkutucu bir olaydı. Şoförü kurtarmak için otobüs içerisinde bulunan herkes seferber oldu. Yolcu, şoföre bir anda saldırdı. Şoför istediği yerde durmadığı için bir anda saldırdı. Şoförün hiçbir şekilde suçu yok. Durakta inmesi gerekiyorsa durakta inecek. Şoförlerin bu şekilde canı ucuz olmamalı. Otobüslerde bir acil çağrı butonu olursa bu kadar sorun olmaz."

Ertuğrul Gün

