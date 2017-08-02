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Antalya’da otomobil yandı, 4 kişi son anda kurtuldu

Antalya’da bir otomobilde yangın çıktı. Elektrik aksanından çıktığı düşünülen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, araçtaki 4 kişi yangını yara almadan atlattı.

Antalyada otomobil yandı, 4 kişi son anda kurtuldu

02 Ağustos 2017 07:25

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 RH 896 plakalı otomobil sürücüsü Emin Kastarlı (36), eşi ve iki yengesiyle birlikte hastaneden evlerine dönüş yaptıkları sırada, İstiklal Kavşağı üzerindeki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aracın içerisinden duman çıktığını fark eden Kastarlı, hemen araçtakilerle birlikte dışarı çıktı. Arından bir anda alev alan araç yanmaya başladı. Araç sahibi durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, araçtaki kişilerin yangını yara almadan atlattığı öğrenildi.
 


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