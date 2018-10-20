Antalya'da özel halk otobüsü şoförüne levyeyle saldırı

Edinilen bilgiye göre saat 20.00 sırasında, Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü şoförü, yolcuların arasında levyeyle dövüldü. Hüseyin Çon, yönetimindeki VF66 levhalı ve 07 AU0310 plakalı halk otobüsü Yeşilırmak Caddesi üzerinden Varsak istikametine seyir halindeyken iddiaya göre, 07 FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme sorunu yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından iddiaya göre otomobilden inen Burhan T. otobüsün şoför mahallinin yanına gelip dışarıdan kelebek cam bölgesinden Hüseyin Çon'un kafasına demir levyeyle vurdu. Yolcuların tepkisiyle Burhan T. hızla olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Hüseyin Çon'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan otobüs şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.

"MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK"

Öte yandan hastaneden taburcu olan Hüseyin Çon, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Çon'un saldırıya uğradığını öğrenen onlarca mesai arkadaşı ise otobüslerle polis merkezi önüne geldi. Yaklaşık 50 şoför işlemleri bitene kadar Hüseyin'in Çon'u bekledi ve yaşananlardan dolayı suçlunun en ağız cezayı almasını istedi. Kendilerini güvende hissetmek istediklerini söyleyen şoförler, daha sonra otobüslerinin klaksonlarını çala çala polis merkezinden uzaklaşıp yaşananları kınadı.

"OTOBÜS DOLUYDU"

13 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını dile getiren evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çon, "VF66 hattında ilerliyorum. Araç tıklım tıklım doluydu. Kepez Belediyesi yakınında arkadaş yol vermemeye başladı. Onu geçmeye çalıştığım halde üstüme aracını sürdü, küfür etti. Az ilerleyip arabasından indi elindeki cisimle sol camdan başıma burdu. İnsanın hayatı bu kadar ucuz, kolay olmamalı. Küfür ederek saldırdı. Kafamda 6 dikiş var. Bu böyle olmaması lazım ama oluyor. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Şüpheli yakalandı. Davamın peşini bırakmayacağım" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Daha kötü durumda da olabileceğini ifade eden Çon, "Aracım da doluydu, yolcuların hayatını da riske attı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben hayatımı kaybetmiş de olabilirdim. Savcıdan tek dileğim gereken yapılsın cezalar ağırlaşsın. Sabah 05.00'da kalkıp gece yarısına kadar insanlarımıza hizmet veriyoruz, saygı istiyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Çon'a destek için gelen şoför Fahrettin Paf ise, "Arkadaşım yolda yol vermeme olayından dolayı darp edildi. Arkadaşıma destek olmak için geldik. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışırken, darp edilmeyi hak etmiyoruz" diye konuştu.

Birol Şimşek, Hüseyin Çon'un başına gelenlerin yarın kendi başlarına da gelebileceğini işaret ederek, sonuna kadar arkadaşlarına destek olacaklarını belirtti.

Ayrıca Hüseyin Çon'un saldırı sonrası başına yapılan müdahale ve yolcuların paniği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.