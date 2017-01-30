Edinilen bilgiye göre, olay Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Market çalışanları akşam saat 21:00 sıralarında kasayı toplamaya başladığı esnada siyah giysili, başında siyah bere bulunan bir kişi, müşteri gibi içeri girmek istedi. Çalışanların marketin kapandığını söylemesi üzerine şüpheli, çıkış kapısından zorla içeri girdi. Kasaya gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pala diye tabir edilen bıçağı çıkarıp çalışanlara doğru sallamaya başladı. Bu sırada marketteki iki müşteri hızla uzaklaştı. Siyah torbayı kasiyere fırlatan şüpheli, kasadaki paraları doldurmasını istedi. Bin 200 TL'yi alan soyguncu kısa sürede gözlerden kayboldu. Polis ekipleri markette inceleme yaparken, çalışanlar ise büyük korku yaşadı. Palalı soygun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.