Edinilen bilgiye göre, saat 08.55 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir otoparkta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya Valiliği: "10 kişi cam kesiği sebebiyle yaralandı"

Antalya'da bu sabah saat 08.55 sıralarında, Ticaret ve Sanayi Odası arkasındaki açık otoparkta park edilmiş bir araçta meydana gelen patlamanın ardından ATSO Başkanı Davut Çetin de olay yerine geldi. Çetin, önemli bir durumun olmadığını belirtti.

Antalya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada ise patlamanın sebebinin henüz belli olmadığı bildirildi. Patlamada herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedilen açıklamada çevre binalarda meydana gelen cam kırılmaları sebebiyle 10 kişinin cam kesiği şeklinde yaralandığı belirtildi.



Menderes Türel: 10-12 kadar hafif yaralı var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında meydana gelen patlamanın terör eylemi intibası vermediğini, olayda cam kırıklarından yaralanan vatandaşlar olduğunu söyledi.

ATSO otoparkında bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, olayın terör eylemi olduğu intibası vermediğini söyledi.

Patlama ile ilgili açıklama yapan Türel, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın otoparkında bir araçta patlama meydana geldi. ATSO’nun binası yoğun olarak camla kaplı. Aldığım bilgiye göre, 10-12 vatandaş cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bugün saat 15.00’de ATSO meclisinde konuşmam olacaktı. ATSO toplantısı programıma olduğu gibi devam edeceğim. Bu olayın terör eylemi olduğu intibası vermiyor. Burası Antalya şehir merkezine uzak bir yer ve kimsenin olmadığı bir saatte meydana geldi” dedi.