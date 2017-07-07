Antalya’da petrol istasyonu ihalesinde taraftar gerginliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Yüksekalan, Güneş ve Yenidoğan mahallelerindeki akaryakıt ve servis istasyonunu ihaleye çıkardı. Belediye Encümen Toplantı Salonu’ndaki ihale öncesi çevik kuvvet ekipleri herhangi bir gerginlik yaşanmaması için önlem aldı.

İhaleye Antalya’nın dışından firmaların girdiğini öğrenen yaklaşık 30 kişilik Antalyaspor taraftarı belediyeye geldi. İhaleyi Antalyaspor AŞ.’nin almasını isteyen taraftarlar, diğer katılımcıların çıkartılmasını istedi. Taraftarların kapıya vurmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Görevlilerin ihalenin iptal edildiğini bildirmesi üzerine taraftarlar tezahüratlarla dışarı çıktı.

İsa Akar

