Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Antalya'daki yapılanmasını deşifre etmek için bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile 3'ü kadın 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan arada, çok sayıda dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirildi. Şüphelilerden kısa bir süre önce TEM Şube ekipleri tarafından çuvallar içinde getirilen uzun namlulu silahlar dikkat çekti.

Adem Akalan - İsa Akar