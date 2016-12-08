Diğer
Kategoriler

Antalya'da PKK şüphelisi 19 kişi adliyede

Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalyada PKK şüphelisi 19 kişi adliyede

08 Aralık 2016 12:16

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Antalya'daki yapılanmasını deşifre etmek için bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile 3'ü kadın 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan arada, çok sayıda dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirildi. Şüphelilerden kısa bir süre önce TEM Şube ekipleri tarafından çuvallar içinde getirilen uzun namlulu silahlar dikkat çekti.  

Adem Akalan - İsa Akar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç