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Antalya’da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

Antalya’da, PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalyada PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

16 Kasım 2016 08:50

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kentteki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla düzenlediği operasyonlar kapsamında, işbirlikçi milis faaliyetlerinde bulunduğu, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen 1’i kadın 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konulmuş ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsa Akar 

 


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