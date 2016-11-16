Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kentteki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla düzenlediği operasyonlar kapsamında, işbirlikçi milis faaliyetlerinde bulunduğu, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen 1’i kadın 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konulmuş ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsa Akar



