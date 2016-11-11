Cezaevi yapılanmasının, tutulu PKK'lıların sorguda çözülüp çözülmediğini öğrenip, ne söylediklerini avukatlar aracılığıyla Kandil'e rapor ettikleri ileri sürüldü.

Antalya-Kemer karayolunda 15 Ekim tarihinde PKK'lıların dağlık alandan attığı 2 roketten biri bir balıkçılık şirketinin deposuna isabet etmiş, diğeri boş alana düşmüştü. Bu sırada barınak önünde yoldan geçen bir akaryakıt tankerine de patlayıcı atılmıştı. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri operasyon timleri tarafından Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, Şırnak, Manisa, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiş, operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında PKK'nın cezaevi yapılanması şüphelilerinin de bulunduğu bildirildi. Cezaevine yeni gelen tutukluları sorgulayarak öz eleştirilerini alan, sorguda polise bilgi verip vermediğini öğrenen yapının bir rapor hazırlayarak bu bilgileri avukatlar aracılığıyla Kandil'e ulaştırdıkları da tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları devam eden şüpheliler bugün adliyeye sevk edilirken şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınması işleminin devam ettiği bildirildi. Diğer taraftan PKK üyesi olduğu belirlenen ve aralarında örgütün cezaevi kuryeliğini yaptığı iddia edilen bir avukat da, Antalya Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Suat Metin

