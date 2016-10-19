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Antalya’da PKK’ya şafak operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Antalyada PKKya şafak operasyonu: 10 gözaltı

19 Ekim 2016 13:25

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, terör örgütü PKK’nın Antalya yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Hareket Polislerinin(PÖH) de katıldığı ve il merkezinde önceden belirlenen adreslere düzenlene operasyonda, örgütün illegal kanadı ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen biri kadın 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sabah saatlerinde Sanayi Polis Merkezi Amirliği’ne getirilerek kimlik işlemleri yapıldı.

Etiketler: antalya, pkk


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