Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 30 Eylül 2016 tarihinde, farklı saatlerde Antalya’nın Muratpaşa, Aksu, Kepez, Korkuteli, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde farklı nedenlerle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Buna göre; ‘’Muratpaşa İlçesi Varlık mahallesi 175, 176, 177 sokak, Yüzüncü Yıl ve Kazım Karabekir caddelerinde tesis çalışması nedeniyle 15:00-15:30 saatleri arasında; Memurevler mahallesi 2015, 208, 2010, 2013 sokak, Güllük ve Yavuz caddelerinde tesis çalışması nedeniyle 16:00-16:30 saatleri arasında; Deniz, Bahçelievler, Altındağ, Kızılsaray, Elmalı, Kışla, Meydankavağı, Çaybaşı, Kızıltoprak, Yenigün, Zerdalilik, Demircikara mahallelerinde tesis çalışması nedeniyle kısım kısım gerçekleşmek üzere 09:00-17:00 saatleri arasında; Konuksever mahallesi 823, 793, 821, 823/1, 795, 822 sokaklar ve Karacaoğlan caddesinde tesis çalışması nedeniyle 17:00-17:30 saatleri arasında; Yenigün mahallesi 1066, 1077, 1084, 1075, 1076, 1086, 1087 sokaklar ve Yunus Emre caddesinde tesis çalışması nedeniyle 18:00-18:30 saatleri arasında;

Aksu İlçesi Kurşunlu köyünde tesis çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında;

Kepez İlçesi Yeni Toptancı Halinin bir kısmında tesis çalışması nedeniyle 10:00-17:00 saatleri arasında; Emek ve Karşıyaka mahallelerinin bir kısmında tesis çalışması nedeniyle 09:00-18:00 saatleri arasında; Fabrikalar, Teomanpaşa ve M.Akif Ersoy mahallelerinin bir kısmında tesis çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında; Kanal, Zafer, Fatih, Hüsnü Karakaş, Sütçüler, Gazi, Habibler, Varsak Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, M.Akif Ersoy, Ünsal, Göçerler ve Altınova orta mahallelerinin bir kısmında tesis çalışması nedeniyle 09:00-19:00 saatleri arasında;

Korkuteli İlçesi Yazır, Esenyurt, Bayat, Söğütçük, Bayatbademleri mahallerinde bakım çalışması nedeniyle 08:30-16:30 saatleri arasında; Merkez mahallesi ve Değirmen civarında tesis çalışması nedeniyle 09:00-18:00 saatleri arasında;

Kemer İlçesi Beycik mahallesi Ses-Tur sitesi çevresinde tesis çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında;

Kumluca İlçesi Karacaören mahallesinde tesis çalışması nedeniyle 09:00-18:00 saatleri arasında;

Finike İlçesi Yazır mahallesinde bakım çalışması nedeniyle 09:00-16:00 saatleri arasında; Kaş İlçesi Belenli mahallesinde müşteri talebi nedeniyle 13:00-17:00 saatleri arasında; Doğantaş mahallesinde tesis çalışması nedeniyle 09:00-18:00 saatleri arasında;

Manavgat İlçesi Sanayi sitesinde tesis çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında;

Alanya İlçesi Tepe mahallesi Sedir Yakası mevki 120. Sokakta tesis çalışması nedeniyle 09:00-18:00 saatleri arasında;

Gazipaşa İlçesi Çile Merkez mahallesinde bakım çalışması nedeniyle 09:00-16:00 saatleri arasında’’ planlı elektrik kesintisi yapılacak.

AEDAŞ’ın http://akdenizedas.com.tr/sayfa.asp?mdl=kesinti&sehir=2 adresinde detayları bulunan söz konusu kesintilerin hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenen takvimde gerçekleşeceği ve çalışmaların planlanan süreden erken bitmesi halinde, hatlara daha erken saatlerde enerji verilebileceği kaydedildi.

