Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi, 1408, 1381, 1380, 1407, 1404 Sokaklar, Burhanettin Onat Caddesi ve civarı

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahallelerinin (bir kısmı), Gündoğdu,

Kuzeyyaka, Altınova Sinan, Altınova Menderes, Altınova Düden ve Altınova Orta Mahalleleri

Konyaaltı: 09.00-15.00 Uncalı Mahallesi (bir kısmı)

Demre: 09.00-18.00 Kapaklı, Yavu Mahalleleri Eseler mevkii

Kaş:09.00-17.00 Kınık Mahallesi Sağlık Ocağı Cad, Belenli Mahallesi Sısla mevkii

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Kumluca: 09.00-17.00 Kum, Eski Cami Mahalleleri ile Kavaklıkuyu Caddesi

Kemer: 09.00-16.00 Merkez Mahallesi Yalı Caddesi ve Deniz Caddesi Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi

Manavgat: 08.00-18.00 Kızılağaç ve Karacalar Mahalleleri

Serik: 09.00-17.00 TEİAŞ İnşaat Şantiyesi, Belediye Kademe Civarı ve Belek Beach