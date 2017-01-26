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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Antalyada planlı elektrik kesintisi

26 Ocak 2017 10:25

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi, 1408, 1381, 1380, 1407, 1404 Sokaklar, Burhanettin Onat Caddesi ve civarı
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahallelerinin (bir kısmı), Gündoğdu,
Kuzeyyaka, Altınova Sinan, Altınova Menderes, Altınova Düden ve Altınova Orta Mahalleleri
Konyaaltı: 09.00-15.00 Uncalı Mahallesi (bir kısmı)
Demre: 09.00-18.00 Kapaklı, Yavu Mahalleleri Eseler mevkii
Kaş:09.00-17.00 Kınık Mahallesi Sağlık Ocağı Cad, Belenli Mahallesi Sısla mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi
Kumluca: 09.00-17.00 Kum, Eski Cami Mahalleleri ile Kavaklıkuyu Caddesi
Kemer: 09.00-16.00 Merkez Mahallesi Yalı Caddesi ve Deniz Caddesi Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi
Manavgat: 08.00-18.00 Kızılağaç ve Karacalar Mahalleleri
Serik: 09.00-17.00 TEİAŞ İnşaat Şantiyesi, Belediye Kademe Civarı ve Belek Beach 

Etiketler: Akdeniz Elektrik Dağıtım, elektrik kesintisi


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Toplam Yorum (3)

  • mehis : 14 Şubat 2014, Cuma 10:01
    00
    Olaydan 3 ay geçmesine rağmen hala çözüme ulaşmadı . Ne gönderdik
    leri teftişler nede büyük kurumuz mağdur etmeyiz diyen banka hiçb
    ir şey yapmadı . Biz mağdurları düşünen kimse yok onlar zararları
    nı en aza indirmenin peşindeler. O zaman bankalarını takip edecek
    lerdi talimatsız işlem yapılır mı hiç
  • ne alaka : 05 Aralık 2013, Perşembe 19:47
    00
    Hırsızmı olması lazım?? 4 milyonu ihtiyacı için mi çalmiş. Yorumu
    nun ayarı yok "xxx" arkadaşım.
  • xxx : 02 Aralık 2013, Pazartesi 00:04
    00
    ne olacak personele maaş vermezlerse her yerden çaldırırlarsa hır
    sız olur
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