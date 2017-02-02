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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 4 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Antalyada planlı elektrik kesintisi

02 Şubat 2017 10:58

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;

Aksu: 08.00-18.00 Altıntaş Mahallesi Güvenkent Sitesi, Çalkaya Mahallesi Sanayi Sitesi, Çalkaya Mahallesi Berberoğlu Çarşısı
Kepez: 09.00-18.00 Karşıyaka, Emek, Yeni Emek, Yeni Mahalle, Göksu, Beşkonaklılar, Baraj
Demre: 09.00-17.00 Köşkerler Mahallesi Mazılca Mevkii
Elmalı: 09.00-17.00 Yeni Mahalle kapalı pazar yeri civarı
Kaş: 09.00- 17.00 Belenli, Sısla Mevkii, Üzümlü, İkizce, Sarıbelen, Bezirgan, Hacıoğlan Mahallesi, Merkez Liman Mevkii, Taşbaşı Mevkii, Kömürlük Mevkii, Kışla Mevkii
Korkuteli: 08.00-17.00 Yeşilyayla, Datköy, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Çaltı Mahallesi Yanıklar mevkii
Finike: 09.00-17.00 Hasyurt Fatih Caddesi, Sahilkent Hal Çevresi, Arif Çatallar, Arif Akyaka, Yalnız, Gökbük, Gökçeyaka
Gazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı)


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