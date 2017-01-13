Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesinde bir beyaz eşya mağazasının önüne dün gece yarısı beyaz bir araçla gelen iki hırsızdan biri elindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle iş yerinin camını kırdı. Kırık camdan içeri giren iki hırsız 5 saniye içinde içeriden aldıkları iki televizyonla dışarı çıktı. Televizyonları arabaya taşıyan iki hırsız geldikleri araca binip gözden kayboldu.

İş yeri sahibi Salih Aksoy, sabah geldiğinde hırsızlığı fark ettiğini, iki televizyonun yanı sıra kırılan cam ve içeride ekranları zarar gören televizyonlarla birlikte yaklaşık zararının 25 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, hırsızların yakalanması için çalışma yapıyor.



Recep Erdoğan

