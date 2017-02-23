Olay, Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilinden inen Ömer Y. (23), aracından inerek yanına yaklaşan S.Ü.(27) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırı sonrası bacağının 3 yerine saçma isabet eden Ömer Y. yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan S.Ü. ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Mervan Taş