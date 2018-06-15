Antalya'da randevu alarak doktoru gasp eden çift yakalandı

15 gün önce 77 yaşındaki Aysel Oktay'ın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde ev olarak da kullandığı özel muayenesinde randevu alarak hasta gibi gelen bir çift, doktoru bıçakla tehdit edip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyaları gasp etti. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtıkları güzergah üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerden birini tespit etti. İncelemelerini daha da derinleştiren ekipler, kadının isminin E.A. (33) olduğunu ve bir pansiyonda kaldığını belirledi. Pansiyonları bu isimle araştıran gasp büro ekipleri, şahsın yanındaki kişinin çeşitli suçlardan sabıkası bulunan F.K.(34) olduğunu belirledi. Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra hızlı şekilde pansiyonu boşalttığı ve Diyarbakır’a gitmek üzere otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı.

Diyarbakır’a yer bulamamaları üzerine çiftin Manavgat ilçesi üzerinden Batman’a, oradan da Diyarbakır’a geçtikleri belirlendi. Burada F.K. adına kayıtlı bir evde saklanmaya başlayan çift, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen F.K. ve E.A. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Hiçbir şey hatırlamıyorum"

İfadesinde F.K.’nın madde kullandığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. F.K.’nın ofisten 2 tablet, 1 altın bileklik, 1 laptop çaldığı ve bunları uyuşturucu madde karşılığında sattıkları belirlendi.

F.K.’nın hırsızlık amacıyla apartmanlara girdiği esnada, doktorun ev olarak kullandığı ofisine sevgilisini hasta gibi kullanıp randevulu gasp yapma planını hazırladıkları öğrenildi.

Öte yandan F.K.’nın 19 Mayıs 2018 tarihinde Kaleiçi’nde bir çiftin 70 lirasını gasp eden, 3 erkek şüpheliden biri olduğu belirlendi.