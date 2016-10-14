Diğer
Kategoriler

Antalya'da roketli saldırı

Antalya-Kemer karayolu üzerindeki dağlık bölgeden atılan iki roketten biri balıkçılık şirketinin deposuna isabet ederken, bir akaryakıt tankerine atılan el yapımı bomba ise isabet almadı. Antalya Valiliği, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Antalyada roketli saldırı

14 Ekim 2016 11:13
Antalya'da roketli saldırı - Tıkla İzle

Antalya Valiliği: "Sebebi araştırılan patlamada yaralı ve can kaybı yok"

Edinilen bilgiye göre, saat 10.20 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda teröristlerin dağlık alandan attığı 2 roketten biri balıkçı barınağında bulunan mezat alanındaki bir balıkçılık şirketinin deposuna isabet ederken, diğeri boş alana düştü. Bu sırada Antalya-Kemer karayolundan geçen bir akaryakıt tankerine de el yapımı bomba atıldı, ancak isabet almadı. Olayın duyulması üzerine bölgeye Özel Harekat timleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat timleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı. Teröristlerin hedefinin dolum tesislerinden yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan tankerler olduğu ancak roketlerin balıkçı barınağına isabet ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya il Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelerek bilgi aldı. Tanker sürücüsünden olayla ilgili bilgi alan Tonbul, balıkçı barınağında da incelemelerde bulundu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, sabah saat 10.20 sularında Antalya Konyaaltı ilçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesinde bir patlama meydana geldiği, sebebi araştırılmakta olan patlamada herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadığı, herhangi bir maddi zarar da oluşmadığı belirtildi.  

Etiketler: Antalya balıkçı barınağı, patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!