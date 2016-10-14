Antalya Valiliği: "Sebebi araştırılan patlamada yaralı ve can kaybı yok"

Edinilen bilgiye göre, saat 10.20 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda teröristlerin dağlık alandan attığı 2 roketten biri balıkçı barınağında bulunan mezat alanındaki bir balıkçılık şirketinin deposuna isabet ederken, diğeri boş alana düştü. Bu sırada Antalya-Kemer karayolundan geçen bir akaryakıt tankerine de el yapımı bomba atıldı, ancak isabet almadı. Olayın duyulması üzerine bölgeye Özel Harekat timleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat timleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı. Teröristlerin hedefinin dolum tesislerinden yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan tankerler olduğu ancak roketlerin balıkçı barınağına isabet ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya il Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelerek bilgi aldı. Tanker sürücüsünden olayla ilgili bilgi alan Tonbul, balıkçı barınağında da incelemelerde bulundu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, sabah saat 10.20 sularında Antalya Konyaaltı ilçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesinde bir patlama meydana geldiği, sebebi araştırılmakta olan patlamada herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadığı, herhangi bir maddi zarar da oluşmadığı belirtildi.