Antalya’da Rus turist patlaması

Gazipaşa-Alanya Havalimanını da içine alan Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, nisan ayı itibariyle Antalya’ya gelen turist sayısında patlama yaşandı. 2016’nın Nisan ayında 384 bin 72 olan turist sayısı, 142 bin 277’lik artışla 526 bine yükseldi. Bununla birlikte, yıllık bazda da gelen turist sayısında artış gözlendi. Bu yılın ilk dört ayında Antalya’ya gelen turist sayısı, yıllık bazda 12 bin 517’lik bir artışla, 864 bin 028 olarak gerçekleşti.

Rus turistte artış

2017’nin ilk dört ayı verilerine göre, Rus turist sayısında rekor düzeyde artış gözlendi. 2016 Nisan ayında Rusya Federasyonu’ndan Antalya’ya gelen turist sayısı 12 bin 144 olurken, 2017 Nisan ayında bu sayı 188 bin 914’e çıkarak yüzde bin 455’lik bir artış gösterdi. Artış aynı zamanda Rus turistlerin en çok geldiği (210 bin 657) 2014 yılı rakamlarına da yaklaştı. Antalya’ya gelen turist sayısında en fazla artış gözlenen ülkeler sıralamasında, yüzde 57’lik artışla Polonya, yüzde 36.41’lik artışla Ukrayna ve yüzde 33.33’lük artışla İsrail oldu.

Farklı destinasyonların ilgisi

İlk dört aylık istatistiklerde Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısındaki artışlar dikkat çekti. Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 320’lere kadar yükselen artışlar dikkat çekti. Bir önceki yıla göre Katar’dan yüzde 320, Kırgızistan’dan yüzde 223, Güney Kore’den de yüzde 145 daha fazla turist geldi.