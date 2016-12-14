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Antalya’da 'sarkıntılık' cinayeti

Antalya’da bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği evli ve 3 çocuk babası şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


14 Aralık 2016 12:00

Olay dün saat 20.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1174 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 25 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mesut G. ile hurdacılık yapan evli ve 3 çocuk babası 36 yaşındaki Mehmet Şerif Ocakçı dün akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesinde karşılaştı. İddiaya göre Ocakçı’nın, annesine rahatsızlık verdiğini öğrenen Mesut G. ile ikili arasında tartışma başladı. Mehmet Şerif Ocakçı ve Mesut G. çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. 

Bir süre sonra olay yerine evinden aldığı pompalı tüfekle geri dönen Mesut G., Mehmet Şerif Ocakçı'ya, hurda taşıdığı 07 ER 295 plakalı kamyonetin içinde bir el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sol koltuk altından ağır yaralanan Mehmet Şerif Ocakçı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Şerif Ocakçı’nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Mehmet Şerif Ocakçı, Doğuyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Mesut G.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. 

İsa Akar
ANTALYA 


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