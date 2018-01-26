Antalya'da seralarda don nöbeti

Türkiye'nin örtü altı sebze üssü Antalya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle örtü altı sebze üreticileri seralarında don nöbeti tutmaya başladı. Antalya’nın en önemli örtü altı üretimin merkezlerinden Kumluca ilçesinde üreticiler dün saat 21.00'dan sonra seralardaki sobaların başına geçti. Gündüz seralardaki sobalara taşıdıkları odunları gece boyunca yakan üreticiler, ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba harcadı. Olumsuzluğa meydan vermek istemeyen üreticiler her saat başında seralarda devriye attı.

"Üretici uyumadı"

Üreticilerden Hasan Ali Acar, biberin soğuğa karşı hassas olduğunu belirterek, don olayına karşı sobaları yakmaya başladıklarını kaydetti.

Soba yakan İsmet Gezeyiş ise, "Üreticilerimizin zorluğunu görüyorsunuz. Kışın soba yazın sıcak. Odun maliyetli. Emeğimizin karşılığını fazla alamıyoruz. Anlatacak fazla bir şey bulamıyorum. Derece 7'ye düşünce yakmamız gerekiyor. Ama odun maliyetini azaltmak için derecelerin 3 veya 4'e düşmesini bekliyoruz. Dereceleri 3'te sabitlememiz gerekiyor. 3 derecenin altına düşünce verim kaybı yaşar. Odun pahalı, elektrik pahalı işimiz zor. Saat başı sobaları kontrol etmemiz gerekiyor. Soba sönerse ürünler üşür ve şoka girer. Derece 4'e düştüğünde sobaları yaktık. Derece 4'ün altına düştüğünde çiçekler zarar görür. Ürün kaybı yaşarız. Kökler zarar görür. Sabaha kadar sobaların başında dört dönüyoruz" dedi.

Ramazan Sarıkayalı