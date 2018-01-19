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Antalya'da şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Antalya’da kent merkezinde etkili olan rüzgar, ağaçları kökünden söküp yollara devrilmesine neden oldu. Bazı sokak tabelalarını da yerinden sökülüp sokaklara savrulmasına neden olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Antalyada şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

19 Ocak 2018 01:42

 

Bugün öğle saatlerinde Antalya şehir merkezi ve ilçelerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde ise hızını arttırdı. Özellikle kent merkezinin Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ilçelerinde etkili olan rüzgar, 19.00-23.00 aralarında etkisini iyice arttırdı. Kuzeybatıdan esen ve saatte 20 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgar, Tekelioğlu Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki ağaçları kökünden söküp yola düşürdü, sokak girişindeki sokak tabelaların başka sokaklara kadar savurdu ve reklam panolarındaki reklamları parçaladı. Ağaçların devrildiği Tekelioğlu Caddesi’nde trafik yaklaşık 1 saat verilemezken, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ise trafik, polis kontrolünde tek şeritli olarak verildi. Devrilen ağaçlar, bölgeye istenen itfaiye ve belediye ekipleri tarafından ağaç kesme makinesiyle kesilerek yoldan temizlendi. Rüzgar sebebiyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde elektrik kesintileri de yaşandı.
Öte yandan rüzgarın Cuma akşamına kadar etkili olacağı öğrenildi. 

 

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