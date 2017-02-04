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Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir sigara firmasının ürünlerinin dağıtımını yapan araç nedeni belli olmayan şekilde yakıldı. Aracı kullanan firma elemanı, aracın yakılmasından kısa bir süre sonra el ve ayakları bağlı olarak bulundu.

Antalyada sigara dağıtan araç yakıldı

04 Şubat 2017 10:01

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Dikmen-Yaylaalan yolu üzerinde Çayiçi mevkiinde yol kenarında bir aracın yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yanan aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, yanan aracın bir sigara firmasının Manavgat’taki bayisine ait dağıtım aracı olduğunu, 07 LPS 46 plakalı aracı U.B’nin kullandığını belirledi.

Çevrede yapılan arama ve telefonla aranmasına rağmen U.B’ye ulaşılamadı. Yangın olayından kısa bir süre sonra çamlık içerisinde bir kişinin eli kolu bağlı halde vatandaşlar tarafından bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis ve Jandarma ekipleri şahsın sigara firmasının yanan aracını kullanan U.B. olduğunu belirledi. U.B.’yi bulan vatandaşlar, yoldan geçerken Çakalderesi mevkiinde orman içerisinden bir ses duyduklarını, dikkatlice dinlediklerinde bir kişinin imdat diye bağırdığını, yanına geldiklerinde el ve ayakları bağlı bir kişiyle karşılaştıklarını belirttiler.

Eli ve ayakları çözüldükten sonra jandarma aracına alınan U.B. önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da merkez karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, sigara dağıtan araç


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