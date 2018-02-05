Antalya’da siyanür alarmı

Olay sonrası şahıs tarafından başucuna bıraktığı iddia edilen ‘siyanür kullandım’ notunu okuyan sağlık personelleri tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, bölge karantinaya alınıp apartmandaki vatandaşlar evlerinden çıkartıldı. 8 saat boyunca cenazesi evde bekletilen Çırağ’ın yanına kimyasal maddeye karşı korunabilen özel kıyafetlerle giren AFAD ekipleri ise, odada tehlikeli bir düzeyde Hidrojen siyanür ile Hidrojen Sülfür maddesinin olduğunu tespit etti.

Olay, bugün 18.00’da Konyaaltı İlçesi Toros Mahallesi 821 sokaktaki bir apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Sercan Çırağ, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bunalıma girerek, temin ettiği siyanür maddesini bir poşetin içerisine koydu. Kafasına geçirdiği poşeti bir müddet soluyan Sercan Çırağ, kimyasal maddenin etkisiyle evin içerisinde yere yığıldı. Olay sonrası genç adama ulaşmak isteyen yakınları, telefonla ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

“Siyanür kullandım’

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çırağ’nın abisi ve kız arkadaşındaki yedek anahtarla içeriye girdi. Yerde yatar vaziyetteki Çırağ’ın öldüğünü tespit eden ekipler, genç adamın başucundaki ‘Siyanür kullandım’ notunu görür görmez, Çırağ’ın kız arkadaşı ve ağabeyi kendilerini dışarıya attı. Eldivenlerini çıkarıp apartman girişine atan 3 sağlık ekibi, Çırağ’ın ağabeyi ve kız arkadaşıyla birlikte kendilerini getiren ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Acil’ine kaldırılarak karantinaya alındı.

Bölge de karantinaya alındı

Paylaşılan mesaj sonrası polis içeriye girmezken, Çırağ’nın oturduğu apartmandaki diğer ev sakinleri ile çevredeki apartmanlardaki vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Olayın gerçekleştiği 821 sokak üzerine güvenlik şeridi çekilirken, apartman çevresine giriş yasaklandı.

İçeride Hidrojen Siyanür ve Hidrojen Sülfür tespit edildi

Cenazesi yaklaşık 8 saat evinde bekleyen Çırağ’ının olduğu eve kimse giremezken, yine evin içerisinde kimyasal madde olup olmadığının tespiti için bölgeye AFAD ekibi istendi. Afyon’dan gece saatlerinde gelen AFAD ekibi, kimyasala dayanıklı özel giysilerini giyerek öncelikle sağlık ekiplerinin apartmanın girişine attığı eldivenlerde kimyasal ölçümü gerçekleştirdi. Eldivenlerde herhangi bir ize rastlamayan ekipler, daha sonra Çırağ’ın evine girdi. Odalarda ölçüm yapan ekipler, Çırağ’ın cansız bedeninin olduğu odada tehlikeli düzeyde Hidrojen Siyanür ve Hidrojen Sülfür maddelerini tespit etti. Durumu emniyetle de paylaşan ekipler, evin havalandırılmasının ardından tehlikenin geçeceğini bildirdi.

Çırağ’ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi’nden gelen özel bir ekiple adli tıp morguna kaldırıldı.

“En son kedisi dolanıyordu etrafında”

Çırağ’ın yan apartmandan komşusu Burak Ayanoğlu, “En son ‘siyanür kullandım’ diye bir not bırakmış. Balkondan yerde yatıyor gördük. En son kedisi dolanıyordu etrafında. Solunum yoluyla öldürülebilir diye herkesi binadan boşalttılar” dedi.

Öte yandan Çırağ’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Suat Metin

