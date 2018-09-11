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Antalya'da sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız kameraya takıldı

Antalya'da sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız kameraya takıldı
Antalya'da sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız kameraya takıldı

Antalya’da bir zincir market şubesinden iç çamaşırının içine koyduğu iki kangal sucukla çıkmaya çalışan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da sucukları iç çamaşına gizleyen hırsız kameraya takıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bir AVM’nin içindeki zincir market şubesinde meydana geldi. AVM’de görevli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri market bölümünde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi takibe aldı. Elinde market arabasıyla müşteri gibi dolaşan şüpheli kasaya yöneldiği esnada eline aldığı iki kangal sucuğu iç çamaşırının içine koydu. Bu durumu fark eden ekipler, şüpheliyi çaldığı sucuklarla kasalardan geçmek üzereyken suçüstü yakaladı. Aranan şüphelinin üzerinden 2 adet kangal sucu çıktı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan ve gözaltına alınan A.Ü.’nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde market arabasıyla reyonlar arasında bir süre dolaşan şüphelinin, dönüşte fark ettirmeden iki sucuğu iç çamaşırının içine koyduğu görüldü. Bu sırada kasa önünde müşteri gibi davranan polisler, telefonla ilgilenerek kasaların önünden geçen şüpheliyi durdurdu.

İsa Akar
 

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