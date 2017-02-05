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Antalya'da teleferiğe vatandaşlardan büyük ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Sarısu-Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren teleferiğe vatandaşlar ilk gün büyük ilgi gösterdi.


05 Şubat 2017 15:24

Antalya'da 30 yıllık proje olan teleferik projesi tamamlandı. Projeyi “hayal proje” olarak değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dün gazetecilerle birlikte teleferiğin açılışını gerçekleştirdi. Teleferik tesisi, bugün ise vatandaşların hizmetine sunuldu. Sabah erken saatlerde Sarısu’daki teleferik tesisine gelen vatandaşlar, uzun süre beklemelerinin ardından teleferiğe ücretsiz binmeye başladı. Tesislerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kent merkezindeki tek teleferiğin keyfini ilk gün doyasıya yaşadı. Sarısu’ya saat 09.00’da gelen vatandaşlar, saatlerce bekledikten sonra saat 12.30’da teleferikle Tünektepe’ye çıktılar. Teleferiğe binen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler. Sarısu- Tünektepe’de teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar saat 17.00’ye kadar bu keyfi yaşayabilecekler.

“Saatte bin 200 kişi taşıyor”
Bin 706 metre uzunluğunda ve kablo uzunluğu 3 bin 604 metre olan teleferikler 8 kişi kapasiteli. 36 kabinle hizmet veren 8 kişilik teleferikler saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesinde. Teleferik 9 dakikalık süre içerisinde Sarısu’dan 605 metre rakımındaki Tünektepe’ye ulaşabiliyor.

Resmi açılışını Başbakan Yıldırım yapacak
Sarısu-Tünektepe teleferiğin resmi açılışını Başbakan Binali Yıldırım yapacak. Önümüzdeki Pazar günü Antalya’da toplu açılış programına katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, burada Sarısu-Tünektepe teleferiğinin de açılışını yapacak. Vatandaşlar, Başbakan Yıldırım resmi açılışı gerçekleştirinceye kadar teleferiğe ücretsiz binebilecek.
Teleferiğin resmi açılışından sonra bilet fiyatları gidiş-geliş 1 kişi 15 lira, 2 kişi ise 20 lira olarak belirlendi.  

Adem Akalan
 

Etiketler: teleferik


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