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Antalya'da toptancı halinde çiftçi eylemi

Antalya'da sebze meyve fiyatlarını protesto eden çiftçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde eylem başlattı.


21 Kasım 2016 00:01

Hale ürün getiren araçları içeri sokmamak için hal girişini kapatmaya çalışan üreticiler, içeri giren sebze meyve yüklü araçları da yuhaladı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis üreticilerin kapattığı giriş kapısında koridor açarak araçların içeri girişini sağladı. CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök de hal kompleksine gelerek çiftçilerle konuştu ve konuyu meclise taşıyacağı sözünü verdi.

Ürünlerinin para etmediğinden şikayet eden üreticiler, parayı aracıların kazandığını, halde ucuza alınan ürünlerinin büyük kentlerde kat kat fazlasına satıldığını, girdi fiyatlarının ve masraflarının arttığını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylediler. Üreticilerin haldeki bekleyişleri devam ederken, çevik kuvvet ve TOMA da olası bir taşkınlığa karşı bekleyişini sürdürüyor. 

Etiketler: Antalya toptancı hali çiftçi eylemi


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