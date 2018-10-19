Antalya'da toz bulutu etkisini sürdürüyor

Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır ülke genelinde yurtta etkisini sürdüren toz bulutu, Çarşamba günü gece saatlerinde Antalya'ya ulaştı. İki gündür gökyüzünü puslu ve basık bir şekle dönüştüren toz bulutu görüş mesafesini de düşürdü.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte toz bulutu günlük hayatı da etkiledi.

Özellikle yaşlı ve bebek sahiplerinin nefes almakta zorlandığı kentte Akdeniz, açıkları da toz bulutunda kayboldu. Şehrin belirli noktalarındaki seyir teraslarına gidenler toz bulutu nedeniyle manzarayı izleyemedi. Antalya'yı çevreleyen dağlarda toz bulutu arasında kayboldu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise toz bulutunun cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini yağışa bırakacağını bildirdi.

İsmail Değer, toz bulutun 2-3 gündür etkili olduğunu belirterek, kentin manzarasının ortadan kaybolduğunu söyledi.

İsa Akar -Mustafa Bürge

