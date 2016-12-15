Kaza saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı Güllük Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı istikametinden Yener Ulusoy Bulvarı istikametine seyir halinde olan İrfan Y. yönetimindeki 34 BKC 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, alt geçit beton duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan İrfan Y. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralanan sürücü, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

30 yaşındaki İrfan Y.’nin bir firmada bölge satış yöneticisi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bulvar, araç geçişine kapatıldı. Yol, polis ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ertuğrul Gün