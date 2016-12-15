Diğer
Kategoriler

Antalya’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Antalyada trafik kazası: 1 ağır yaralı

15 Aralık 2016 09:07

Kaza saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı Güllük Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı istikametinden Yener Ulusoy Bulvarı istikametine seyir halinde olan İrfan Y. yönetimindeki 34 BKC 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, alt geçit beton duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan İrfan Y. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralanan sürücü, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
30 yaşındaki İrfan Y.’nin bir firmada bölge satış yöneticisi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bulvar, araç geçişine kapatıldı. Yol, polis ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: antalya, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç