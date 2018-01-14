Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Antalya'dan Korkuteli istikametine giden Osman Ay'ın (49) kullandığı 15 UA 216 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil yol kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Osman Ay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Naim ve Keziban Ay ise ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Ay'ın cenazesi yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adem Durmaz

