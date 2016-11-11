Edinilen bilgiye göre, dün gece meydana gelen kazada, Side Mahallesi'nde garson olarak çalıştığı otelden evine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Bozkurt'un (37) kullandığı 07 LU 483 plakalı otomobil, Oymapınar Mahallesi Iğrışlar mevkiinde yoldan çıkarak çam ağacına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Süleyman Bozkurt yaşamını yitirdi. Bozkurt’un cenazesi Çumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arif Kaplan

ANTALYA