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Antalya’da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalyada trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

05 Ekim 2016 09:36

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Mersin'in Anamur ilçesi istikametine seyir halinde olan Kadir Tuncer yönetimindeki 07 HRM 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Tuncer ile otomobilde bulunan Kasım Yılmaz ve Avmi Muratoğlu hayatını kaybetti.

Yolculardan Ferit Kaplan ise 112 ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Alanya Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Ahmet Mervan Taş

Etiketler: antalya, gazipaşa, Kadir Tuncer, trafik kazası


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