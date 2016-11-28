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Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.


28 Kasım 2016 10:33

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Finike karayolu Kavak Mahallesi kavşağı yakınlarında Behiye Arslan yönetimindeki 42 EBV 50 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Dinçtürk (35) idaresindeki 07 FHZ 41 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ömer Dinçtürk’ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, yapım çalışması süren yolun orta refüj bölümünde durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Dinçtürk, eşi Hacer Dinçtürk (27) ve oğlu Şuayp Dinçtürk (7) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer otomobilin sürücüsü Behiye Arslan kazayı yara almadan atlattı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Dinçtürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer sürücü Behiye Arslan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA 

Etiketler: antalyada trafik kazası


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