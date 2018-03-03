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Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı !

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalyada trafik kazası: 4 yaralı !

03 Mart 2018 18:14

Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gültepe kavşağında tali yoldan D-400 Karayoluna çıkmakta olan Leyla M.’nin kullandığı AA 693 FL plakalı otomobil ile Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet B.’nin kullandığı 07 S 9641 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerden birisi refüje çıkarken diğer otomobil yon kenarındaki çitleri yıkarak ekili tarlaya girdi. Kazada, otomobil sürücülerinin yanısıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Enes A. ve Önder G. yaralandı. Manavgat’taki çeşitli özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.  

Arif Kaplan
 

 

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