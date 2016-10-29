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Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


29 Ekim 2016 11:46

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mesut Ahmet Özçelik'in kullandığı 07 BPY 02 plakalı otomobil, Özgür Çiçek'in kullandığı 07 LPG 56 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazanın şiddetiyle Özçelik'in kullandığı otomobil, bir marketin önüne çarparak durabildi. Kazada, sürücüler Ahmet Özçelik, Özgür Çiçek ve otomobillerde bulunan Ramazan Şahbaz, Yasemin Arzu Akın, Yeter Dinç ve Ayşegül Dinç yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kazadan dolayı markette de maddi hasar oluştu.

Arif Kaplan 

 


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