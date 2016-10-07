Kaza, akşam saatlerinde Manavgat-Alanya karayolu Örenşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mevlüt Görgülü'nün kullandığı 07 LHT 78 plakalı araç, kontrolsüz kavşaktan Örenşehir Mahallesi'ne dönmek isterken Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Fatih Yazan'ın kullandığı 07 HH P 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri, Fatma Figen Yazan, Ali Görgülü ile Alman vatandaşı Renata Kelefing ve Güner Kelefing çifti yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.