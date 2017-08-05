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Antalya’da trafik kazası: 9 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki çocuk, hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edildi.

Antalyada trafik kazası: 9 yaralı

05 Ağustos 2017 17:55

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli-Elmalı yolu Ulucak Mahallesi yol kavşağında Yusuf Akkuş (57) idaresindeki 07 ADY 935 plakalı araç ile Levent Marcalı (41) idaresindeki 34 SC 3044 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Yusuf Akkuş ve Ferhat Altun (24) ile diğer araçta bulunan sürücü Levent Marcalı, Zinet Marcalı (63), Kayra Marcalı (4), Ali Marcalı (13), Mükerrem Marcalı (31), Cihat Şimşek (47) ve Nevim Şimşek (46) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine ve Özel Medi Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kayra Marcalı, hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edildi.

Adem Durmaz

Etiketler: antalya


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