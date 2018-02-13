Antalya'da trafikte eli silahlı baygın kişi alarmı

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 275 sokakta meydana geldi. 46 yaşındaki Ali E. otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Otomobilin yol ortasında hareketsiz dörtlüleri yanık şekilde gören vatandaşlar sürücü Ali E.'nin baygın ve elinde silah olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada yakındaki lokantada yemek yiyen polis ekipleri, yarı baygın haldeki Ali E.’nin elindeki silahı aldı. Polisin yardımıyla kendine gelen Ali E’nin yakındaki bir eğlence merkezinde çalıştığı ve otomobilini alarak iş yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Silaha el konulurken Ali E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracın kenara çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

İsa Akar-Memiş Akın

