Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih- Meydan arasında çalışan tramvay, bilinmeyen bir nedenden dolayı raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay hattının bağlı olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından İsmetpaşa-Meydan tramvay seferleri durdu.

Kazada tramvayın sağ kapısının camları kırılarak maddi zarar gördü. Tramvay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından bakım ve onarım için bakım onarım merkezine çekildi. Seferlerin durduğu Meydan-İsmetpaşa hattının ise çalışmalarının ardından tekrar açılacağı öğrenildi.

Ertuğrul Gün

