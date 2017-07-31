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Antalya'da tüp patlaması

Antalya'da bir iş yerinde patlayan tüp paniğe sebep oldu. Olaydan can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi zarar oluştu.

Antalyada tüp patlaması

31 Temmuz 2017 15:03

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Hıdırlık Sokak üzerindeki Cemil Deniz isimli şahsa ait bir dükkanda saat 13.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın birinci katındaki çay satışı yapan dükkanın zemin katındaki mutfağında 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yüksek sesten dolayı iş yerlerindeki vatandaşlar ve işyeri sahipleri etrafa kaçıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İş yerindeki masa ve sandalyeler dışarıya fırlarken, etrafa da cam kırıklarının saçıldığı gözlendi.

Bu sırada patlamanın meydana geldiği zemin katında kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçerken, üst katta bulunan iş yeri çalışanları ile çevredeki vatandaşların oldukça korktukları gözlendi. Çevredeki esnaflar, aşırı ses çıktığını ve patlamadan dolayı vatandaşların çok korktuğunu dile getirdi.

İşyerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda işyerinde bulunan tüplerden çıkan gazların aşırı sıcaktan dolayı genleşerek patlamaya neden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suat Metin - Adem Akalan

Etiketler: antalya, tüp patlaması


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