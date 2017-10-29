Antalya'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı |Antalya haberleri

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden Uzakdoğulu turistleri taşıyan Bayram Y. idaresindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, sürücünün yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüsten bulunan sürücü Bayram Y. ve rehber ile 18 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralanan 18 Çinli turistin isimleri belli oldu

Antalya’nın Akseki ilçesinde tur midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18’i Çinli turist 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya’ya giden Uzakdoğulu turistleri taşıyan Bayram Y. idaresindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, sürücünün yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan sürücü Bayram Y. ve rehber ile 18 Çinli turist yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akseki ve Manavgat’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların isimleri belli oldu

Kazada yaralanan turistlerin Youjia Hoa, Sihui Ma, Junping Hu, Gaiping Ren, Cheng Hao, Li Juan Yu, Zhuan Liu, Na Liu, Jingyi Ng Yiang, Rong Yang, Mei Zhang, Chen Qutang, Qian Zhang, Ruihua Wang, Shuxian Li, Yang Bao ve Yi Zhang oldukları açıklandı.

İsmail Sünbül

