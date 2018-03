Antalya'da üniversite yerleşkesinde şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. 19 yaşındaki Can Mutlu’nun fakülte önündeki bankta hareketsiz şekilde durduğunu gören görevliler durumu önce güvenliklere bildirdi. Güvenlikler ses alamadığı genç için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Banktan zemine indirilen Can Mutlu’nun üzerinden kimliği ve bir fatura çıktı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Can Mutlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsa Akar - Memiş Akın