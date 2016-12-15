Aksu ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan poyrazın ardından, örtü altı sera üretimi yapan çiftçiler, gün boyunca seralarında yaşanacak don olayına karşı hazırlık yaptı. Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Aksu’da turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya başladı. Üreticiler gündüz saatlerinde hazırladıkları odunları, seraların içinde odun sobalarının yanına taşıyarak, akşam saatlerine hazırlık yapıyor.

"Çocuk besler gibi ürünlerimize bakıyoruz"

Akşam saatlerinde havanın soğuması ile sobalarında hazır bekleyen odun ve kömürleri yakan üreticiler, bu şekilde ısı dengesini koruyarak, soğuk havaların ürünlere zarar vermesinin önüne geçiyor. Diğer taraftan üreticiler, sobaların sönme durumuna karşı da sabaha kadar nöbet tutuyor.

Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da çiftçilik yapan Hüseyin Gül, hava sıcaklığının 1-2 dereceye kadar düştüğünü belirterek, yakılan sobalar ile sera içerisinde sıcaklığın 5-6 dereceye kadar çıktığını kaydetti. 7 dönüm alanda 24 tane soba yaktığını kaydeden Gül, "Sobalarımız sabah saattlerine kadar yanacak. Günlük olarak 1 ton kömür yakıyorum. Bunun da maliyeti 680 lira tutuyor. Geçen yıla oranla domates fiyatları düşük. Bu aralar biraz hareketlenme oldu. Domates fiyatları iyi olur da biz kazanırsak herkes kazanır. Akşam saat 10’da sobalarımızı yakmaya başladık. Çocuk besler gibi ürünlerimize bakıyoruz. Yaklaşık 10 saat nöbet tutuyoruz" dedi.

"Çiftçi zor bir dönemden geçiyor"

Rusya ile yaşanan uçak krizinden çiftçi olarak kötü etkilendiklerini kaydeden Gül, "Şuan sebzenin girdi fiyatları çok yüksek. Gübre çok pahalı oldu. Kömüre geçen günlerde yüzde 10 zam geldi. İnşallah Rusya krizi biter. Fiyatlar yükselir" açıklamasını yaptı.

Bir başka çiftçi Fatih Çakır ise şöyle konuştu: "12 dönüm arazim ile soğuklar ile mücadele ediyorum. Bu yıl için de don nöbetleri başladı. Ne zaman son bulur bilmiyoruz. Ürünlerimiz de şuan para yapmıyor. Çiftçi zor bir dönemden geçiyor. Elimizden geldiği kadar masraftan kaçınmak için sobalarımızı geç yakıyoruz. Şuanda hava dışarıda 2 derece. Bir sobada 25 kilogram kömür yakıyorum."

Don nöbetinde birbirlerine destek veren çiftçiler, gece de sobanın üzerinde demledikleri çaylarını içerek, gecenin geri kalan kısmında sohbet ediyor.

Ertuğrul Gün