Diğer
Kategoriler

Antalya'da uyuşturucu baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram 100 gram kubar esrar ve 1 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Antalyada uyuşturucu baskını

11 Kasım 2016 12:33

Edinilen bilgiye göre, Side ve Sorgun Mahallelerinde 2 ayrı ikamette uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla ikametlerde arama yaptı. Sorgun Mahallesi'nde Ahmet B. isimli şahsın ikamet ettiği bir sitede yapılan aramada ahşap dolap içerisinde plastik bidonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Side Mahallesi'nde Mustafa T.'nin ikamet ettiği adreste yapılan aramada ise cam kavanoz içerisinde 100 gram kubar esrar ile 1 kök ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları da belirlenen Ahmet B. ve Mustafa T., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

Arif Kaplan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!