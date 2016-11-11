Edinilen bilgiye göre, Side ve Sorgun Mahallelerinde 2 ayrı ikamette uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla ikametlerde arama yaptı. Sorgun Mahallesi'nde Ahmet B. isimli şahsın ikamet ettiği bir sitede yapılan aramada ahşap dolap içerisinde plastik bidonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Side Mahallesi'nde Mustafa T.'nin ikamet ettiği adreste yapılan aramada ise cam kavanoz içerisinde 100 gram kubar esrar ile 1 kök ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları da belirlenen Ahmet B. ve Mustafa T., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Arif Kaplan