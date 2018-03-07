Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağladıkları" iddiasıyla tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinde tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler A.K., A.A.İ., B.G., C.K., D.Ç., G.C.K., M.A., M.C.G., N.A., O.S., S.A., S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.