Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu harekete geçti. İlk olarak İstanbul’dan şehirlerarası otobüsle Antalya’ya uyuşturucu madde getirileceğini belirleyen ekipler yaptıkları operasyonda A.B.,O.B. ve U.B.’yi gözaltına aldı. 3 kardeşin bagajlarında yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Bir diğer operasyon ise Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi. 20 paket eroin ile yakalanan Ö.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsa Akar - Suat Metin