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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Antalyada uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

08 Temmuz 2017 14:07

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Yeşildere Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledikleri ev ve otomobillere baskın yaptı. Operasyonda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Şahısların üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 23 paket eroin, 635 gram eroin, 11 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 8 paket satışa hazır bonzai ele geçirildi. Şüpheliler H.M.,Ö.D., S.T.,E.K.,E.R., emniyetteki sorgularının ardından, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan adliyeye sevk edildi. 

İsa Akar-Harun Erdoğdu


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