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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’da ikametleri ve bir marketten uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen 4’ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

15 Ocak 2018 12:35
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri turizm kenti Antalya’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Narkotik ekipleri aldıkları istihbarat sonucu Muratpaşa ilçesinde Yeşildere ve Gebizli Mahallesindeki iki ikamet ve bir markete baskın yaptı. Baskında 23 paket halinde 165 gram esrar, 10 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda M.Ü. (21), Ö.A. (25), H.Ü. (40), G.Ç. (38) ve H.Ç. (38) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

İsa Akar

Etiketler: antalya, uyuşturucu operasyonu

 

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